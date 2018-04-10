الحريري يتناول العشاء برفقة ماكرون وولي العهد السعودي في باريس

كتب - عبدالعظيم قنديل:

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء تناول العشاء في باريس.

وكتب رئيس الوزراء اللبناني، على تويتر: "لا تعليق".

ودخل لبنان في أزمة في نوفمبر من العام الماضي عندما استقال الحريري من منصبه وهو في زيارة للسعودية قائلا إنه يخشى الاغتيال وانتقد إيران عدو السعودية اللدود بالمنطقة وأيضا جماعة حزب الله اللبنانية حليفة طهران.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قرّر أن يضم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى محادثات مع وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ويقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى فرنسا، استمرت 3 أيام، عقد خلالها سلسلة مباحثات مع الرئيس ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية على هامش الزيارة.