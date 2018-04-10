أردوغان يهاجم لافروف بعد تصريحاته حول تسليم عفرين للنظام السوري

أنقرة - (أ ف ب):

إنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بان مدينة عفرين السورية، التي سيطرت عليها أنقرة، وطردت وحدات حماية الشعب الكردية منها، يجب أن يتم تسليمها للنظام السوري.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله: "هذه مقاربة خاطئة جدا".

وقال أردوغان: "نحن نعلم جيدًا الجهة التي سنسلمها عفرين". وتابع الرئيس التركي "سنعيد عفرين إلى سكانها عندما يحين الوقت، لكننا نحن من يحدد التوقيت وليس السيد لافروف".

وتشكل تصريحات أردوغان الأنتقاد الأعنف الذي يوجهه إلى موسكو منذ تشكيل تركيا، وروسيا تحالفًا هشًا لإرساء السلام في سوريا حليفة موسكو.

وشنت تركيا في يناير عملية عسكرية ضد مقاتلي وحدات حماية الشُعب الكردية من عفرين إنتهت بطردهم من المدينة في 18 مارس.

وقال الكثير من المحللين حينها، أن الهجوم التركي ما كان ليحصل من دون تنسيق مع روسيا لأن العملية تتطلب دخول سلاح الجو التركي الاجواء السورية.

وشكل الإسناد الجوي الروسي لدمشق عاملًا أساسيًا في تصديها للفصائل المسلحة.

وأعلن لافروف امس، في مؤتمر صحافي أن أسهل الطرق لتطبيع الأوضاع في عفرين هو بإعادة "المنطقة" الى "سيطرة الحكومة السورية".

وأشار لافروف إلى أن أردوغان يعتقد أن "تقرب" الولايات المتحدة من المقاتلين الأكراد يشكل تهديدًا للمصالح التركية. لكنه أضاف أن "أردوغان لم يقل يومًا أن تركيا تريد إحتلال عفرين".

وتدعم تركيا وروسيا جهات متحاربة في سوريا. وتعتبر موسكو أكبر حلفاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد، فيما تدعم أنقرة الوحدات المقاتلة التي تسعى الى إسقاطه.

وعلى الرغم من ذلك تعاون البلدان بشكل وثيق في الأشهر الأخيرة لإيجاد حل سياسي للأزمة.

كما أعرب امس، الرئيس التركي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن "قلقه" حيال "الهجمات" في الغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية قال مسعفون: أنه أوقع عشرات القتلى في دوما.

وإستقبل أردوغان الأسبوع الماضي نظيريه الروسي والإيراني حسن روحاني في أنقرة، حيث عقد الرؤساء الثلاثة قمة تعهدوا فيها بالعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب.