مجلس الأمن يحبط مشروع قرار روسي حول سوريا

مصراوي

أحبط مجلس الأمن مشروع القرار الروسي، الذي تقدمت به موسكو اليوم للتصويت عليه.

واعترض على مشروع القرار الروسي، 7 أعضاء من إجمالي 15 عضوًا بمجلس الأمن.

ويدعو مشروع القرار الروسي إلى إنشاء آلية تحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، ولا يزال هذا النص قيد التداول في مجلس الأمن منذ نحو شهرين، إلا أن موسكو لم تطلب بعد التصويت عليه.

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار روسي آخر، لدعم مهمة تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما كليًا.

واستخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، ضد مشروع القرار الأمريكي حول سوريا.

واقترحت واشنطن - المدعومة من غالبية الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس - في مشروع قرارها، إنشاء "آلية تحقيق جديدة مستقلة في الأمم المتحدة" حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وستكون لها ولاية أساسية لمدة عام قابلة للتجديد.