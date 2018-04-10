السجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة لجنود من ميانمار ارتكبوا جرائم ضد الروهينجا

يانجون (د ب أ)

أعلن جيش ميانمار اليوم الثلاثاء، أنه حكم على سبعة جنود بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة، بسبب قتل 10 من أقلية الروهينجا المسلمين في سبتمبر الماضي.

وقد حُكم على السبعة، ومن بينهم أربعة ضباط، بالأشغال الشاقة في "سجن في منطقة نائية"، بموجب المادة 71 من القانون العسكري لأن الروهينجا "لم يتم القبض عليهم ومعاقبتهم وفقًا للإجراءات"، حسبما جاء في بيان نُشر على صفحة القائد العام على موقع فيسبوك.

وقال البيان، إنه يجري أيضا اتخاذ إجراءات ضد المدنيين المتورطين.

واعترفت ميانمار في يناير الماضي، بأن قرويين بوذيين وقوات الأمن قتلوا 10 من مسلمي الروهينجا في قرية بولاية راخين الغربية في 2 سبتمبر.

ووصفت جماعات حقوق الإنسان هذه المجزرة، بأنها "قمة جبل الجليد"، بعد أن وثقت عمليات اغتصاب وقتل وحرق من قبل قوات الأمن في الجزء الشمالي من الولاية منذ بدء حملة عسكرية وحشية ردا على هجمات متشددين من الروهينجا.