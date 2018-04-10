توسك يحث دول الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالقيم الديمقراطية

دبلن (د ب أ)

حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، من انقسام أوروبا وحث جميع دول الاتحاد الأوروبي على التمسك بالقيم الديمقراطية.

وقال توسك مساء اليوم الثلاثاء في دبلن: "الاتحاد الأوروبي ليس نموذجا بيروقراطيا، إنه دليل إرشادي (كتالوج) للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية".

ورأى توسك، أن مجرد التأكيد على وحدة الاتحاد الأوروبي لا تكفي، وأضاف: "الأهم من ذلك بكثير هو أننا نتبع جميع قواعدنا المشتركة والتي من بينها حقوق الإنسان والحريات المدنية وحرية الرأي وحرية التجمع والفصل بين السلطات ودولة القانون، هذا هو الأساس الحقيقي لوحدتنا".

وتواجه بولندا، وطن توسك، إجراءات قانونية من قبل الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تنتهي بعقوبات ضدها، بسبب ما يراه الاتحاد مخالفات تهدد قيمه الديمقراطية حيث يشتكي الاتحاد على سبيل المثال ما يراه ممارسة للنفوذ السياسي على النظام القضائي.

كما ينتقد الاتحاد الطريقة التي تتعامل بها المجر مع وسائل الإعلام والجامعات والأقليات واللاجئين.

وأضاف توسك في خطابه بمناسبة تكريمه من جامعة دبلن مساء اليوم: "لدينا الكثير من الأسباب التي تجعلنا راضين كجيل وحد أوروبا، ولكن لدينا أيضا الكثير من الأسباب التي تدعونا للقلق كجيل لا يزال من الممكن أن يشهد حدوث انقسام أوروبي أكثر قتامة وبالتأكيد مثير".