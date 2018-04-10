فرنسا في مجلس الأمن: النظام السوري يقوم بـ "جرائم حرب".. ولا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي

مصراوي

بدأت منذ قليل، جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي سيتم فيها التصويت على 3 مشاريع قرارات أمريكية وروسية حول سوريا.

وقال المندوب الفرنسي، إن روسيا أعلنت أنها ستضمن تخلص النظام السوري من الكيماوي، ولكن النظام لم يحترم ذلك.

وشدد المندوب الفرنسي في المجلس، فرنسوا ديلاتر، على أن استخدام الأسلحة الكيماوية شنيع ومروع، مؤكدًا أن التصرفات الوحشية للنظام السوري جرائم حرب.

وأوضح ديلاتر، أن فرنسا لن تقبل بأي آلية تحقيق شكلية ودون ضمانات حول استقلاليتها، وأن ما يحدث في دوما جريمة حرب، ولا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي تجاه استخدام الكيماوي في سوريا.

وناشد ديلاتر، أعضاء مجلس الأمن بالتصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي، قائلًا: "علينا أن نصوت لصالح مشروع القرار الأمريكي".