ترامب: السعودية والإمارات وقطر توقفوا عن تمويل الإرهاب

القاهرة - (مصراوى):.

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر، معتبرًا إياه "إنسان رائع وصديق سابق له قبل الدخول لعالم السياسة"، وذلك عقب انهاء مباحثاته مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "إن الجانبين يعملان من أجل الوحدة في هذا الجزء من الشرق الأوسط وهناك الكثير من الأمور الطيبة تحدث".

وأكد ترامب أنه وأمير قطر يعملان على محاربة الإرهاب والتصدي لتمويله، مشيرًا إلى تقديره للشيخ تميم، الذي أصبح من أكبر المكافحين للإرهاب- على حد تعبيره.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة وقطر "عملتا لسنوات عديدة في مجال الإرهاب، ونحن على يقين من أن تمويل الإرهاب قد توقف في البلدان التي ترتبط بها حقا".

واستكمل الرئيس الأمريكي: "الدول التي توقفت عن تمويل الإرهاب، هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر".

كما أثنى الرئيس ترامب على شراء دول الخليج العربي السلاح بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة الامريكية، معتبرًا إياهم بالأصدقاء الرائعين والمتعاونين من خلال القواعد الموجودة على اراضيهم.

من جانبه، قال أمير قطر إن المنطقة لا يمكن أن تتسامح مع "مجرم حرب" مثل الرئيس السوري بشار الأسد، مضيفًا أن بلاده مستعدة تماماً للتعاون مع واشنطن لمكافحة تمويل الارهاب.

وشدد تميم على أنه لا يمكن أبدا التسامح مع من يدعمون الإرهاب، لافتا إلى أنه اتفق مع ترامب على ضرورة وقف هجمات النظام السوري ضد المدنيين.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا ثم جلسة غداء عمل، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال الأمن والاقتصاد.

وجرت المحادثات بين ترامب وآل ثاني في الوقت الذي يناقش فيه كبار المسؤولين الأمريكيين رد الولايات المتحدة على الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقى الاثنين بوزير الدفاع جيم ماتيس، وتأتي زيارته بعد أن أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى الولايات المتحدة استمرت ثلاثة أسابيع.