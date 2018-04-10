وزارة الصحة بغزة: نقص غير مسبوق في الرصيد الدوائي

غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها تعاني من نزف مستمر في الأصناف الدوائية والمستهلكات الطبية؛ في ظل الحصار وارتفاع عدد الشهداء والجرحى بـ (مسيرة العودة).

وقال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة منير البرش، خلال مؤتمر صحفي عقده بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، إن استمرار توافد أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى يشكل تحديا صعبا أمام الطواقم الطبية التي لا زالت تستنزف كميات هائلة من الأدوية والمستهلكات الطبية في أقسام الطوارئ، وغرف العمليات والعناية المركزة .

وأكد البرش، أن حق العلاج تم سلبه عنوة من مرضى غزة، ومورس عليهم وعلى المؤسسات الصحية إجراءات قاسية، في وقت يحتفي العالم بيوم الصحة العالمي تحت شعار التغطية الصحية الشاملة وحق الشعوب في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وأوضح أن انعدام التدفق الدائم والمنتظم لسد احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من الأدوية والمستهلكات الطبية؛ أدى إلى نقص غير مسبوق في الرصيد الدوائي .

ونفد نحو 232 صنفا دوائيا من القائمة الأساسية في مخازن وزارة الصحة بغزة بنسبة عجز وصلت إلى 45%، فيما بلغ النقص في المستهلكات الطبية الأساسية 229 صنفا بنسبة عجز 27%.

وأوضح البرش، أن تلك الأرقام تشير إلى مدى خطورة الوضع؛ خاصة في خدمات الطوارئ والعمليات والعناية المركزة والسرطان والحضانات والغسيل الكلوي والرعاية الصحية الأولية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تبذل جهودا مضنية واتصالات على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية لتقليل التداعيات الخطيرة للنزف المستمر في الأرصدة الدوائية، إضافة إلى أزمات تعصف بالقطاع الصحي.

وناشد البرش كافة المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية بسرعة التدخل لدعم المستشفيات والمراكز الصحية بالاحتياجات الدوائية، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الفوري على رفع الحصار الإسرائيلي، وفتح كافة المعابر أمام حركة المرضى والوفود الطبية والمساعدات الإغاثية العاجلة.

وفي اليوم الـ 12 من "مسيرة العودة" وصلت أعداد الشهداء إلى 30، في حين أصيب نحو 3077 مواطنا.