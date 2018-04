فيسبوك يخطر مستخدميه المتضررين من فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"

واشنطن (د ب أ)

بدأ موقع "فيسبوك" في إخطار مستخدميه، بشأن ما إذا كانت المعلومات الخاصة بهم قد تمت مشاركتها بشكل غير ملائم مع "كامبريدج أناليتيكا"، وهي شركة استشارية يشتبه في أنها استخدمت بشكل غير ملائم بيانات ما يصل إلى 87 مليون شخص.

وعبر رابط تم توفيره على مركز مساعدة فيسبوك، يمكن لمستخدمي الموقع تحديد ما إذا كان يتم مشاركة بياناتهم عبر تطبيق "This Is Your Digital Life" (هذه هي حياتك الرقيمة)، إما مباشرةً أو من خلال أصدقاء استخدموا التطبيق.

كما يقوم فيسبوك أيضًا بتنبيه المستخدمين من خلال تغذية الأخبار الخاصة بهم.

ويتم توجيه الأشخاص المتأثرين بخرق البيانات لتغيير إعدادات التطبيقات الخاصة بهم وتطهير التطبيقات غير الضرورية ، وفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني.

وفي بيان، قال فيسبوك إن معظم الأشخاص المتضررين هم من المقيمين في الولايات المتحدة (6ر70 مليون). وتأثر ما يصل إلى 7ر2 مليون مستخدم لفيسبوك في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مليوني شخص آخرين في الفلبين وإندونيسيا.

وتشمل البلدان الأخرى المتضررة المكسيك وكندا والهند والبرازيل وفيتنام وأستراليا، وفقا لفيسبوك.

واليوم الثلاثاء أيضًا، أعلن موقع فيسبوك عن مكافأة جديدة لم يبلغ عن إساءة استخدام البيانات" لمكافأة الأشخاص الذين يبلغون عن أي إساءة استخدام للبيانات من قِبل مطوري التطبيقات".