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آخر تطورات الحرب التجارية.. ترامب يشكر الرئيس الصيني

08:10 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
آخر تطورات الحرب التجارية.. ترامب يشكر الرئيس الصيني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لنظيره الصيني شي جين بينج، على كلماته اللطيفة حول الرسوم الجمركية وحواجز السيارات.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أشكر جدًا الرئيس الصيني شي جين بينج على كلماته اللطيفة حول الرسوم الجمركية وحواجز السيارات، وأيضًا ثقافته بشأن حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا".

وشدد ترامب على أن الصين والولايات المتحدة سيتقدمان سويًا.

وكانت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأزمت مؤخرًا بشكل كبير، مما يهدد المستقبل التجاري بين الدولتين، وذلك في ظل إجراءات تصعيدية من كلا الطرفين بفرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع التي يتبادلان استيرادها وتصديرها فيما بينهما، ونقلت بكين الأزمة رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية.

ترامب الحرب التجارية الرئيس الصيني الرسوم الجمركية

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