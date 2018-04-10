محمد بن سلمان: إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين

القاهرة - (مصراوى):

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن هناك مشاريع هدامة في الشرق الأوسط أبرزها الخطر الإيراني الذي ينطلق من أيديولوجية توسعية.

وأضاف بن سلمان في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الثلاثاء، أن إيران تدعم الإرهاب عبر تمويل ميليشيات حزب الله والحوثيين ورعاية قادة تنظيمات مثل القاعدة.

وأكد ولي العهد السعودي أن الشراكة "السعودية الفرنسية" مهمة للغاية خصوصا مع المتغيرات التي تحصل في الشرق الأوسط والعالم.