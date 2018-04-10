الجيش اليمني: مقتل 20 عنصرًا من الحوثيين بمعارك في محافظة لحج

صنعاء (د ب أ)

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من مسلحي الحوثيين وإصابة آخرين بمعارك في محافظة لحج، جنوبي اليمن.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله: "إن اشتباكات عنيفة دارت بين رجال الجيش الوطني ومليشيا الحوثي استمرت لساعات طويلة، عقب هجوم شنته الميليشيا على مواقع كانت قد خسرتها خلال الأيام الماضية في جبهة الشريجة شمالي المحافظة".

وأضاف المصدر، أن رجال الجيش "أفشلوا الهجوم وأجبروا عناصر الميليشيا على التراجع والفرار بعد مقتل نحو 20 عنصرًا منهم".

وتمكن رجال الجيش الوطني خلال الأسابيع الماضية "من احراز تقدمات كبيرة في جبهات كرش والراهدة الذي دفع الميليشيا إلى محاولة لاستعادة بعض تلك المواقع الا ان كل تلك المحاولات أفشلتها قوات الجيش"، حسب ما أفاد المصدر.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، تدور معارك متقطعة بين الطرفين في بعض مناطق محافظة لحج الواقعة معظمها تحت سيطرة قوات الجيش الحكومي.

ويحاول مسلحو الحوثي التقدم والسيطرة على مواقع جديدة في محافظة لحج، وهي إحدى اهم المحافظات الجنوبية والبوابة الشمالية الغربية لمحافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد.