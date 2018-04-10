تميم بن حمد: مكافحة الإرهاب تنطلق من القاعدة الأمريكية في قطر

مصراوي

اعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مكافحة الإرهاب تنطلق من قاعدة العديد، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقال آل ثاني، خلال لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وسط حضور واسع من الصحفيين، مستعدون تمامًا للتعاون مع واشنطن لمكافحة تمويل الإرهاب، ولا يمكن أبدا التسامح مع من يدعمون الإرهاب".

وأشار أمير قطر - مع ذلك - إلى أن "مهمة مكافحة الإرهاب تنطلق من قاعدة العديد"، الواقعة وسط الأراضي القطرية والتي تستضيف حوالي 11 ألف عسكري أمريكي وتستخدم كموطئ قدم للولايات المتحدة في عملياتها بالشرق الأوسط.

وقال آل ثاني: إن "العلاقات مع أمريكا تعود إلى أكثر من 40 عامًا وشراكتنا الاقتصادية تبلغ أكثر من 125 مليارًا وهدفنا مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة، وتعاوننا العسكري قوي".

ووجه أمير قطر الشكر لترامب، مشيرًا إلى أنه "شارك شخصيا في محاولة حل الأزمة الخليجية".