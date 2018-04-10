ماكرون: قبلت دعوة "بن سلمان" لزيارة السعودية.. ويجب الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني

مصراوي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن دولته تريد شراكة مستدامة مع السعودية عبر تنسيق استراتيجي، وتم توقيع اتفاقيات كبيرة مع السعودية لكونها شريكًا استراتيجيًا مهمًا، بحسب "سكاي نيوز".

وتابع ماكرون، عقب لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في باريس، أن المواقف الفرنسية السعودية متشابهة حول التوسع الإيراني في الشرق الأوسط.

وأكد ماكرون، أنه قَبِل دعوة بن سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي شدد فيه على ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف، يجب مراقبة الأنشطة الصاروخية البالستية لطهران أيضا، وأنه لن يسمح بأي نشاط بالستي في اليمن، أن يهدد أمن السعودية واستقرارها وسلامة شعبها.

وشدّد ماكرون على أن بلاده تعمل مع السعودية لوقف كل أشكال تمويل الإرهاب.