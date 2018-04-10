الرئيس الفرنسي وولي عهد السعودية يبحثان الفرص الاقتصادية

باريس (د ب أ)

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه، بعد يومين من تناول عشاء خاص في متحف اللوفر.

ووفقاً لمصدر في الاليزيه، فإن الزعيمين سيعملان على "وثيقة استراتيجية" ستؤدي إلى عقود تجارية مستقبلية، حيث يروج الأمير لخطته لتقليص اعتماد السعودية على صادرات النفط.

وأضاف المصدر أن الوثيقة ستكون جاهزة بحلول نهاية العام.

وزار الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا الولايات المتحدة للترويج لرؤيته 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي.