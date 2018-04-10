اليوم .. مجلس الأمن يصوت على مشروعي قرارين روسي وأمريكي حول دوما

القاهرة – (مصراوي):

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قرارين، تقدمتا بهما كلا من روسيا وأمركيا حول هجوم دوما السورية.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن والذي يدعو إلى إرسال محققين من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما، بعد التصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي ترفضه موسكو.

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منذ قليل، أنها سترسل بعثة تحقيق إلى دوما، بعد أن دعتها كلا من واشنطن وموسكو وكذلك دمشق.

وقالت منظمة إغاثة سورية إن هجوم -يُشتبه أنه كان بالأسلحة الكيميائية- وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين في عدة أماكن بمدينة دوما الواقعة قرب العاصمة دمشق.