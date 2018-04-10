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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن إرسال بعثة تحقيق إلى دوما السورية

05:38 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعلن إرسال بعثة تحقيق إلى دوما السورية

غوطة دمشق الشرقية

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل بعثة تحقيق إلى دوما في غوطة دمشق الشرقية.

جاء ذلك بعد أن وجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها.

الأسلحة الكيميائية غوطة دمشق دوما

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