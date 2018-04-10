رئيس الوزراء الكمبودي يحبط مخططًا إرهابيًا

بنوم بنه (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط مخططًا إرهابيًا لتنفيذ تفجيرين في العاصمة بنوم بنه ومدينة سيام ريب السياحية، وفقا للإعلام المحلي.

واتهم هون سين، تنظيم "جبهة الخمير الوطنية للتحرير"، الذي يتمركز في الدنمارك والمصنف كتنظيم إرهابي بالتخطيط لتنفيذ الهجومين.

ونقلت صحيفة "بنوم بنه بوست" عن هون سين القول: "الليلة الماضية، أرسلت معلومات سرية إلى حاكم البلدية حول مخطط تم التدبير لتنفبذه في 12 أبريل لتفجير وات بنوم"، في إشارة إلى المعبد الأشهر في العاصمة.

وقال هون سين: "أسيطر على الوضع بالفعل"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكرت الصحيفة أنه في كلمة بإحدى الجامعات في بنوم بنه، وصف هون سين زعيم "جبهة الخمير الوطنية للتحرير"، سام سيري، بأنه "الخائن الأكبر"، وأمر باعتقال أتباعه المتمركزين في كمبوديا.

وقال هون سين: "اعتقلوهم، إنهم يرغبون في تنفيذ تفجيرات".

وطالما اتهمت "جبهة الخمير الوطنية للتحرير" ،التي تم تأسيسها في عام 1979 كجبهة سياسية ضد النظام الذي نصبه الفيتناميون في كمبوديا، هون سين بأنه دمية في يد فيتنام وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وألقي القبض على عدة عناصر من التنظيم على مدى أعوام بتهم الإرهاب ، ولكن لم يتم ضبط أي منهم وبحوزته أسلحة ، وفقا للصحيفة.

ومن المنتظر أن يفوز هون سين في انتخابات عامة جديدة في يوليو المقبل، حيث تم حظر حزب المعارضة الرئيسي ومحاصرة قادته بقضايا متعددة .