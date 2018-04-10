شهود عيان: مقتل 6 يمنيين في قصف للتحالف بتعز

صنعاء (د ب أ)

أفاد شهود عيان اليوم الثلاثاء، بمقتل ستة مدنيين يمنيين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز 275 كم مترا جنوب صنعاء.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية "خاطئة" على منزل مواطن في قرية ظفار بمديرية خدير، جنوب شرق تعز، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان.

وتخضع معظم مناطق مديرية خدير لسيطرة الحوثيين.

وذكر الشهود أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية أخرى استهدفت مواقع للحوثيين في ذات المديرية، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.

وتأتي هذه الغارة بعد يوم من قصف منزل أحد المواطنين في مديرية الصلو المجاورة لمديرية خدير، وقتل على إثرها 17 مدنياً، 12 منهم من أسرة واحدة.

ولم تصدر قوات التحالف العربي أي تصريح عن هذه الغارات حتى الآن.

وتشهد عدة مناطق في محافظة تعز معارك متقطعة بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، والمسلحين الحوثيين من جهة ثانية، منذ أكثر من ثلاثة أعوام.