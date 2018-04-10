رئيس الوزراء التايلاندي يصدر أغنية جديدة ردًا على الانتقادات

بانكوك (د ب أ)

كشف رئيس الوزراء التايلاندي ورئيس المجلس العسكري برايوت تشان اوشا اليوم الثلاثاء، عن أغنية جديدة قام بتأليفها بشأن نواياه البقاء في السلطة، على الرغم من تراجع شعبيته بصورة كبيرة عقب إرجاء الانتخابات أكثر من مرة واتهامات الفساد.

وتحمل الأغنية اسم " فايت فور ذا مازر لاند" )Fight for Motherland) ، وتبدأ كلماتها بـ "أنا عازم على الاستمرار في الكفاح من أجل الوطن، على الرغم من جميع الانتقادات".

وتعد هذه سادس أغنية يقوم أوشا بتأليفها منذ أن تولى السلطة بعد الانقلاب في مايو 2014، ليوضح نواياه الجيدة لتحقيق التصالح داخل الدولة المنقسمة بعد صراعات سياسية استمرت أكثر من عقد.

وكان المئات من المتظاهرين المناهضين للمجلس العسكري، نظموا مسيرة لمقر الجيش في بانكوك في مارس الماضي، للمطالبة بحل المجلس وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

ومثل الأغنية السابق لأوشا " دايموند هارت"، حصلت الأغنية الجديدة على إشعارات عدم إعجاب أكثر من الإعجاب على موقع اليوتيوب لمشاركة مقاطع الفيديو.

وكتب أحد مستخدمي اليوتيوب" لم تحدث أي إنجازات حقيقية خلال الأربعة أعوام الماضية ماعدا هذه الأغاني. يبدو الأمر وكأنه ليس لديه أمر أخر يفعله".

وكتب آخر " انك لا تفى بوعدك والآن لديك الجرأة لتقول أنك تكافح من أجل الوطن".