رئيس الوزراء الفرنسي ينتقد حلفاء الأسد

باريس (د ب أ)

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، حلفاء النظام السوري بقيادة بشار الأسد، على خلفية الهجوم الكيماوي المشتبه به في مدينة دوما السورية.

ورأى فيليب أن "القانون الدولي تعرض للدوس بالأقدام مجددًا من جانب نظام بشار الأسد"، مضيفا في كلمته في الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء في باريس: "أود القول إن حلفاء النظام يتحملون مسؤولية خاصة في هذه المذبحة".

ووفقا لمنظمات إغاثية فإن عشرات السوريين قتلوا وأصيب مئات آخرون، جراء هذا الهجوم الذي يشتبه في أنه قد وقع ليلة السبت/الأحد الماضية.

وتحمل الولايات المتحدة حكومة الرئيس السوري المسؤولية عن الهجوم وأعلنت عدم استبعاد اتخاذ خطوات عسكرية ضد النظام في حين أن روسيا، حليفة النظام السوري، رأت أن الهجوم مفتعل من قبل المعارضة المسلحة.

واتهم فيليب الحكومة السورية بـ "انتهاج استراتيجية للإرهاب" إزاء السكان المدنيين وقال إن "استخدام هذه الأسلحة ليس محايدا، إنه يوشي بشيء عن النظام، ورد فعلنا على استخدام هذه الأسلحة سيوشي بشيء عن حقيقتنا".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد اعتبر أن استخدام الأسلحة الكيماوية "خط أحمر" وهدد بتوجيه "ضربات محددة" في حالة توفر أدلة على هذا الاستخدام.