الأمم المتحدة: احتجاز آلاف الاشخاص في ليبيا بشكل تعسفي

طرابلس (د ب أ)

أفادت الأمم المتحدة باحتجاز المجموعات المسلحة في ليبيا، آلاف الأشخاص بشكل تعسفي ومطول ودون مسوغ قانوني.

وقالت الأمم المتحدة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن هذه المجموعات "بما فيها تلك التابعة للدولة" تمارس التعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات والتجاوزات المخالفة لحقوق الإنسان.

وجاء في التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه "يتم احتجاز الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا بصورة تعسفية أو حرمانهم بصورة غير مشروعة من حريتهم بسبب انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو انتماءاتهم السياسية المتصورة.

وأضاف أنه "قلما يتم السماح للضحايا باللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية أو التعويضات أو لا يُسمح لهم بذلك على الإطلاق، فيما يفلت أفراد المجموعات المسلحة تماماً من العقاب".

وفي هذا الشأن قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إن "هذا التقرير لا يكشف عن الانتهاكات والتجاوزات المروعة التي يتعرض لها الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، بل يكشف أيضاً عن الرعب المطلق وتعسفية هذه الاعتقالات للضحايا وأسرهم على حد سواء".

وأضاف أنه "ينبغي إيقاف هذه الانتهاكات والتجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الجرائم على نحو تام".

وخلص التقرير إلى أن "الإخفاق في التصدي لهذا الأمر لن يؤدي إلى إلحاق المزيد من المعاناة بالآلاف من المحتجزين وأسرهم فحسب، بل سيفضي أيضاً إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، وسيقوّض أي جهود ترمي إلى تحقيق الاستقرار وبناء السلام والمصالحة".