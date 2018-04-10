البيت الأبيض: استقالة مستشار ترامب للأمن الداخلي

القاهرة- (مصراوي):

أعلن البيت الأبيض أن توم بوسيرت، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن الداخلي تقدم باستقالته، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية.

وكان بوسيرت قد علق على الموقف الأمريكي من الهجوم الكيماوي المزعوم الذي حدث في مدينة دوما، بالغوطة الشرقية، وقال، الأحد الماضي، إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة "، في تعليقه على تقارير عن تنفيذ هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية.

وتابع، في تصريحات، لقناة (إيه بي إس) الأمريكية أن "فريق الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب يراجع الصور والمعلومات (ذات الصلة بالهجوم).

إلا أن بوسيرت قال إنه يعتقد أنه لا ينبغي أن تتحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر في معالجة الأزمة السورية.

ودعا المسؤول الأمريكي دول الشرق الأوسط إلى المساهمة بقوات كذلك.