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الرئيس السوداني يقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

04:33 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
الرئيس السوداني يقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

الرئيس السوداني عمر البشير

القاهرة - (مصراوي):

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأوضح القرار أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يأتي تعزيزًا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد.

فيما قال حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية إن الجهات المختصة وضعت قرار البشير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.

إطلاق سراح عمر البشير المعتقلين السياسيين الحوار الوطني

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