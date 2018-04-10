وزير الخارجية السعودي: الاتفاق النووي الإيراني "منقوص"

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الاتفاق النووي الموقّع بين إيران والقوى الكبرى في 2015، " منقوص" ويجب إجراء تعديلات لإصلاح عيوبه، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية يُجريها الأمير محمد بن سلمان إلى باريس لمدة 3 أيام.

والشهر الماضي، صرّح الجُبير بأن الاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران ولا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية، مؤكدًا دعوة السعودية للتعامل بحزم أكبر مع إيران.

وأضاف الوزير السعودي: "يجب محاسبة إيران على تصدير الإرهاب واستخدام الصواريخ البالستية والتدخل في شؤون الدول الأخرى".