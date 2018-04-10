 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق النووي الإيراني "منقوص"

04:25 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
وزير الخارجية السعودي: الاتفاق النووي الإيراني "منقوص"

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

القاهرة- (مصراوي):

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الاتفاق النووي الموقّع بين إيران والقوى الكبرى في 2015، " منقوص" ويجب إجراء تعديلات لإصلاح عيوبه، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية يُجريها الأمير محمد بن سلمان إلى باريس لمدة 3 أيام.

والشهر الماضي، صرّح الجُبير بأن الاتفاق النووي لم يعالج سلوك إيران ولا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية، مؤكدًا دعوة السعودية للتعامل بحزم أكبر مع إيران.

وأضاف الوزير السعودي: "يجب محاسبة إيران على تصدير الإرهاب واستخدام الصواريخ البالستية والتدخل في شؤون الدول الأخرى".

عادل الجبير وزير الخارجية السعودي الاتفاق النووي الإيراني

الخبر التالى:

عسكريون أمريكيون يوضحون الخيارات المتاحة أمام ترامب في سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان