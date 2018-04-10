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واشنطن تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن هجوم دوما

04:23 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
واشنطن تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشأن هجوم دوما

مجلس الأمن الدولي

القاهرة &ndash; (مصراوي):

قالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن واشنطن طالبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، للتصويت على قرار بشأن هجوم دوما في سوريا.

وتعرضت منطقة دوما الواقعة بغوطة دمشق الشرقية، مساء السبت، لهجوم -يُعتقد أنه بالغازات السامة- أسفر عنه مقتل حوالي 70 قتيلاً ومئات الجرحى.

مجلس الأمن الدولي واشنطن سوريا دوما

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