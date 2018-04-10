البيت الأبيض: ترامب يلغي زيارته لأمريكا اللاتينية لمتابعة الأزمة السورية

كتبت- هدى الشيمي:

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى زيارته لأمريكا اللاتينية، لمتابعة تطورات الأزمة السورية، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

وكانت من المفترض أن تكون هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها ترامب إلى أمريكا اللاتينية، وكان من المقرر أن يحضر القمة المقرر عقدها في 13 و14 أبريل الجاري، وأن يسافر بعدها إلى بوغوتا، عاصمة كولومبيا، لمقابلة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.

وأدان ترامب الهجوم على منطقة دوما، في الغوطة الشرقية، في سوريا، الأحد الماضي، والذي يُزعم أنه تم باستخدام أسلحة كيماوية.

وقال ترامب في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "قُتل العديد من بينهم نساء وأطفال، في هجوم"طائش" باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، في منطقة مُحاصرة ومُحاطة بالجيش السوري، ما يجعل وصول العالم العالم إليها غير مُمكن.

وتابع: "الرئيس بوتين، روسيا وإيران مسؤولين عن دعم الأسد (الحيوان). وسيكون الثمن باهظًا".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى ضرورة فتح منطقة لتوفير المساعدات الطبية وإجراء التحقيقات. قائلا: "ما حدث في دوما كارثة انسانية أخرى ليس لها أي مبرر على الإطلاق".

وانتقد ترامب سياسة سلفه باراك أوباما بشأن سوريا، وقال في تغريدة أخرى: "إذا تجاوز أوباما الخط الأحمر الذي رسمه في الرمال، لانتهت الأزمة السورية منذ زمن طويلة!. وكان الأسد (الحيوان) جزء من الماضي".

ورجح مخططون ومسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن ترامب سيتخذ قرارًا بشأن سوريا في أسرع وقت ممكن، وتوقعوا أن تكون يشن ضربة عسكرية أكثر قوة من التي شنها على مطار الشعيرات العام الماضي، بعد استخدام الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون، والذي تسبب في مقتل وإصابة المئات من المدنيين.