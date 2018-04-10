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دمشق تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق للتحقيق في دوما

03:28 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
دمشق تدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق للتحقيق في دوما

أرشيفية

القاهرة – (مصراوي):

وجهت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إن سوريا تؤكد عزمها على تقديم كل أوجه المساعدة اللازمة لقيام البعثة بعملها .. وتتطلع لأن تقوم البعثة بعملها بشفافية كاملة والاعتماد على أدلة ملموسة وذات مصداقية، بحسب ما نقلته وكالة الانباء السورية الحكومية "سانا".

وأضاف المصدر: إن "سوريا تؤكد حرصها على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكشف حقيقة الادعاءات التي تقوم بالترويج لها بعض الأطراف الغربية وذلك لتبرير نواياها العدوانية خدمة لأهدافها السياسية".

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