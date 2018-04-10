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أبوظبي تستنكر احتجاز الصومال لطائرة مدنية إماراتية: "خطوة غير قانونية"

03:11 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
أبوظبي تستنكر احتجاز الصومال لطائرة مدنية إماراتية: "خطوة غير قانونية"

وزير الخارجية الإماراتي

القاهرة- (مصراوي):

استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، احتجاز السلطات الأمنية الصومالية لإحدى طائراتها المدنية وعلى متنها 47 شخصًا، في مطار مقديشو الدولي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن السلطات الصومالية قامت بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح، وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد الشرطة الإماراتية، ما أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات.

ووصفت الوزارة الإماراتية الخطوة بأنها "غير قانونية" وتناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالًا جسيما بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ما يُمثّل بدوره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

أبوظبي الإمارات الصومال وزارة الخارجية الإماراتية

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