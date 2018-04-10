أردوغان: نحن من نحدد موعد تسليم عفرين لسكانها وليس لافروف

اسطنبول - (د ب أ):

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء بأن بلاده ستسلم منطقة عفرين بشمال سوريا إلى سكانها "عندما يحين الأوان"، وأن تركيا هي التي ستحدد هذا الوقت وليس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكان لافروف طالب أمس تركيا بتسليم عفرين لقوات الحكومة السورية، معتبرا أن هذا هو الحل الوحيد لتطبيع الوضع هناك.

وقال أردوغان اليوم :"سنسلم عفرين إلى سكانها عندما يحين الأوان، ونحن من يحدد هذا الوقت وليس السيد لافروف ... هذا الموقف خاطئ جدا، نحن نعلم جيدا لمن سنعيد عفرين".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"يجب الحديث أولا عن تسليم المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الدول الأخرى إلى سوريا ... وعبارة أن النظام هو الذي سلم تلك المناطق إلى الدول الأخرى لا تطمئن تركيا".

كانت تركيا سيطرت في مارس الماضي على منطقة عفرين التي كان يسيطر عليها المسلحون الأكراد أيضا، وذلك بعد قتال استمر نحو شهرين. وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

ورغم ذلك، أكد أردوغان أن بلاده ستواصل "التعاون الوثيق" مع كل من روسيا وإيران في سوريا.

وقال إن لقاءاته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، وكان آخرها الأسبوع الماضي في أنقرة، تشكل "نقطة تحول لحل الأزمة السورية".

وفيما يتعلق بالهجوم الكيماوي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية، قال :"أدين من نفذوا المجزرة. أيا من كان، من نفذوا المجزرة سيدفعون الثمن بكل تأكيد".