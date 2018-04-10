عكاظ: جامعات ومدارس سعودية تخلع "طربوش البنا" وتتعافى من "الإخوان"

القاهرة - مصراوي:

تستعد جامعات وكليات ومدارس في المملكة لخلع طربوش مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتخلص من فكرها المشبوه. وتأتي قرارات وزارة التعليم للتخلص من المنتمين للجماعة المحظورة دولياً في توقيت مهم، إثر تغلغل الجماعة في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس بمختلف مراحلها، واستحكام المنتمين والمتعاطفين معها في مفاصل العملية التعليمية والتربوية، ومنها إضعاف الانتماء للوطن، وخلخلة البيعة لولي الأمر، وعدم الإيمان بشرعية الدولة، ما يؤكد إيمان الوزارة بخطورة فكر الإخوان.

وأكد مصدر في التعليم أنه لن يتعذر على الوزارة معرفة المنتمين لجماعة الإخوان بأسمائهم أو بأطروحاتهم، خلال الحصص والندوات والمحاضرات والنقاشات.

وأوضح لـصحيفة عكاظ أن الوزارة ستستغني عن المنتمي فوراً، بينما يمكن تحويل بعض المتعاطفين بجهل إلى إداريين بعيداً عن الميدان التربوي.