بعد تحرّكات المملكة..مستشار سعودي: قطر ستصبح جزءًا من جزيرة "سلوى"

كتبت- رنا أسامة:

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، إن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى، استنادًا إلى تحليل الأخبار المتواترة عن القناة البحرية التي تتحرّك السعودية لتنفيذها على حدودها مع قطر.

وكتب المستشار السعودي، في تغريدات عبر تويتر، يقول: "سيذكر التاريخ أنه كانت هناك في تلك الأرض دولة! .. قلت في بداية الأزمة: #تونا_مابدينا #هي_الرياض".

كما أكّد القحطاني أنه يحِق للسعودية تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى ووضع قاعدة عسكرية ومُفاعل نووي ومكبّ نفايات نووية، قائلًا: "طبعًا يحق لها ١٠٠٠٠٪. هذه السيادة يامن لا تعرفون من السيادة إلا اسمها".

وتسلّم سلاح حرس الحدود السعودي، أمس الاثنين، موقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل من قطاعيّ الجوازات والجمارك، اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع القناة البحرية.

ونقلت صحيفة سبق السعودية، أمس الاثنين، عن مصادر وصفتها بـ"المُطلعة"، قولها إنه قد "صدر توجيه بإخلاء منفذ سلوى الحدودي مع قطر من قطاعي الجوازات والجمارك بالمنفذ، على أن يتولى حرس الحدود السعودي إدارة المنطقة بالكامل".

ولم توضّح الصحيفة المُقرّبة من الحكومة جهة إصدار هذا التوجيه، فيما قالت إن جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص ستتولى تمويل المشروع بالكامل، على أن تكون السيادة سعودية كاملة.

وذكرت الصحيفة أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر ستتولى مهام حفر القناة المائية، رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس، وفق قولها.

وقبل أيام، أعلن تحالف استثماري مشروعًا سياحيًّا متكاملاً، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل. وسيتمثل المشروع في شق قناة بحرية، تبدأ من "سلوى" إلى "خور العديد"، بهدف الإسهام في التنشيط السياحي بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية.

وتشير التقارير الصحفية إلى أنه في حالة موافقة المسؤولين السعوديين على المشروع، فإنه قد يكتمل في غضون 12 شهرًا.

وفي الوقت نفسه، نقلت "سبق" عن المصادر قولها إنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى، وسيتم تحويل الجزء المتبقي إلى "مدفن نفايات" للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية.

وتابعت أن الإمارات قرّرت فعل المثل، ودفن نفايات مُفاعلها النووي في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

ولم تعلق قطر رسميًا على مشروع القناة إلى الآن، ولم تعلن الرياض رسميًا عن مواعيد البدء الفعلي بتنفيذ المشروع، الذي سيغير من خريطة الخليج العربي، ويلحق قطر بدولة البحرين لتكون ثاني دولة خليجية تقبع على جزيرة.