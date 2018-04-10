تزامنًا مع زيارة بن سلمان.. افتتاح واجهة معهد العالم العربي بباريس (صور)

صور.. هذا ما حدث بسبب انذار كاذب في متجر بريطاني

القاهرة- (مصراوي):

افتُتِحت واجهة معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الاثنين، بحضور مسؤولين سعوديين بينهم وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد ووزير الخارجية عادل الجبير، ومدير مكتب ولي العهد بدر العساكر والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناص، وعدد من مسؤولي المعهد وشخصيات فرنسية.

ونشرت صحيفة "عاجل" السعودية صورًا تُظهِر حفل الافتتاح الذي أُجري بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، لمدة 3 أيام.

وتلقّى المعهد العربي دعمًا ماليًا من بن سلمان خُصص لتجديد وتحديث مبنى هذه المؤسسة الثقافية التي أنشئت قبل 30 عامًا، وتفنن المهندس المعماري جان نوفيل في تصميمها حيث أقيمت بنايته الفخمة على نهر السين قبل 30 عاما.

وأوضح رئيس المعهد، جاك لانق، في كلمة له، أن إنشاء هذا المعهدِ جاء بناءً على مبادرة من الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الفرنسي ڤاليري جيسكار ديستان، ليكون همزة وصل بين الثقافتين العربية والأوروبية.

ولفت إلى الدعم المالي الذي يُقدّمه ولي العهد لتجديد وتحديث هذه المؤسسة الثقافية التي أُنشئت قبل 30 عامًا. وقال : "بعد ثلاثين عامًا من عمر المركز جاءت الحاجة لإعادة بناء المقر وترميمه، وتجديد الواجهة للنهوض بأعمال المعهد".

كما تناول حاجة المعهد لدعم الدول الأعضاء وضرورة زيادة أعماله لما يمثله كجسر تواصل بين الشرق والغرب ليكون إضاءة للعلم والمعرفة ونشر الثقافة، مُشيرًا إلى أنه سبق للمعهد بالتعاون مع مكتبة الملك عبدالعزيز إقامة معرض عن الحج .

ووفق "عاجل"، ألقى وزير الخارجية السعودي كلمة أكد خلالها حرص المملكة على تعزيز العلاقات والإسهام في كل مايخدم التقارب بين الشعوب ونشر الوئام والمحبة .، وأشار إلى دعم بن سلمان للمعهد لاستمرار نشاطاته بمبلغ 5 ملايين دولار لتعزيز دوره في المجالات المعرفية والثقافية .

كما أعرب وزير الثقافة والإعلام السعودي، في كلمته، عن أمله بأن تستمر نشاطات المعهد في إبراز الثقافة العربية التي تجمع كافة الشعوب والحضارات.

بعد ذلك، وُقِعت اتفاقية اتفاقية تعاون بين مؤسسة "مسك" الخيرية والمعهد العالمي العربي، بحضور مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأمين العام للمؤسسة الخيرية بدر العساكر، ورئيس المعهد .

كما جرى توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في "أرامكو" والمعهد، وقعها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر ورئيس المعهد .ثم تمت إزاحة الستار عن لوحة تذكارية لافتتاح الواجهة من وزيري الخارجية والثقافة والإعلام السعوديين.

وفي ختام الحفل شاهد الجميع عرضًا بالأوان على الواجهة مصحوبة بالألعاب النارية .

حضر الحفل السفير الفرنسي لدى المملكة، فرانسوا جوييت، ومدير المعهد، معجب الزهراني، وعدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والفرنسي.