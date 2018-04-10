اليوم.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالرياض

القاهرة- (مصراوي):

تنطلق من الرياض اليوم، الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ29 التي ستستضيفها السعودية الأحد المقبل، في الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووصل وفد الأمانة العامة للجامعة العربية، أمس الاثنين، لبدء التحضيرات للقمة التي تستغرق 3 أيام، ويتوجه الوفد بعدها إلى الدمام يوم الجمعة المقبلة للاستعداد للقمة ووصول القادة العرب.

وتبدأ اليوم اجتماعات كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، واجتماعات المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، قبيل اجتماع آخر على المستوى الوزاري ووزراء الخارجية. وبحسب تقارير سعودية، ستشهدت الاجتماعات تحضير مشروع جدول أعمال القمة، فضلًا عن مشروع بيانها الختامي أيضًا؛ وذلك للعرض على القادة العرب.

وتناقش القمة العربية عدة قضايا ساخنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة في شهر مايو المقبل، فضلًا عن بحث استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في غزة، ودعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي طرحها أمام مجلس الأمن في 20 فبراير الماضي.

وتحظى الأزمة السورية باهتمام لافت من جانب القمة؛ إذ يرجح أن يتم بحث الموافقة على مقعد سوريا في الجامعة العربية، فضلًا عن الأزمة الليبية.

ومن المتوقع أن يبدأ توافد قادة الدول العربية المشارِكة في القمة العربية، على الدمام، اعتبارًا من 14 أبريل. وسيكون في استقبالهم أمير المنطقة الشرقية أو نائبه، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. وستُعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.