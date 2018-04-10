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    ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين بالغارة الإسرائيلية على سوريا

    09:53 ص الثلاثاء 10 أبريل 2018
    ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين بالغارة الإسرائيلية على سوريا

    القاهرة - مصراوي:
    قالت وكالة "تسنيم"، الإيرانية، الثلاثاء، أن عدد القتلى الإيرانيين قد ارتفع إلى 7 جراء الغارات الإسرائيلية على مطار تيفور العسكري في سوريا.

    وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن من بين القتلى ضابطا برتبة رفيعة هو العقيد مهدي دهقان يزدلي، قتل في الغارة الإسرائيلية في مطار "تيفور" شرق حمص، فجر الاثنين.

    وكانت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، قد أعلنت أمس الاثنين أن 3 إيرانيين كانوا بين القتلى في الهجوم الصاروخي على قاعدة "التيفور"

    وقالت الوكالة إن القتلى الثلاثة هم عمار موسوي من مدينة الأحواز جنوب غربي البلاد، ومهدي لطفي وأكبر جنتي وكلاهما من مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.

    وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن جثث القتلى وصلت إلى مدينة قم الإيرانية، دون تحديد مكان وزمان تشييعهم.

    وقالت دمشق وموسكو إن إسرائيل هي التي شنت الهجوم، الذي وقع قبل الفجر يوم الاثنين وأسفر عن مقتل 14 شخصا.

    وتصر إيران على أن عسكرييها في سوريا يقومون بدور استشاري فقط، لكن المئات منهم قتلوا منذ اندلاع الحرب في عام 2011.

    مطار تيفور قصف جوي غارة اسرائيلية

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