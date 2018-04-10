الدفاع الروسية : خروج أكثر من 3600 مسلح وعائلاتهم من دوما في الـ24 ساعة الأخيرة

موسكو - (أ ش أ) :

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أكثر من 3600 مسلح وعائلاتهم خرجوا من مدينة دوما بالغوطة الشرقية أمس الاثنين، مضيفة أنه جرى نقلهم جميعا على متن حافلات إلى ريف حلب الشمالي.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكتروني، "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم خروج 3627 مسلحا وعائلاتهم عبر مخيم الوافدين. وجرى نقلهم على متن 70 حافلة إلى شمال محافظة حلب".

وقال "إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية بمساعدة مركز المصالحة الروسي يبلغ 161207 أشخاص".

وأشار إلى أن ضمان أمن مرور الحافلات تكفلت به الشرطة السورية ومركز المصالحة الروسي، كما رافق هذه الحافلات ممثلون من الهلال الأحمر السوري.