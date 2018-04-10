خسائر "إير فرانس" جراء أيام الإضراب السبعة الأخيرة تقدر بنحو ١٧٠ مليون يورو

باريس - (أ ش أ):

كشفت مجموعة "إير فرانس-كي إل إم" الفرنسية الهولندية اليوم الثلاثاء أن خسائرها الناجمة عن إضراب موظفي إير فرانس لمدة سبعة أيام خلال الفترة من 22 فبراير الماضي حتى 11 أبريل الجاري تقدر بنحو 170 مليون يورو.

يأتي ذلك فيما دعت 11 نقابة ممثلة للعاملين بالخطوط الجوية الفرنسية إلى الإضراب لمدة يومين للمطالبة بزيادة في الرواتب بمقدار

6 % وذلك امتدادا للإضرابات السابقة. فيما أعلنت إير فرانس عن تسيير 75 % من رحلاتها اليوم الثلاثاء على النحو التالي 65 % من الرحلات الطويلة و 73 % من الرحلات المتوسطة و 80 % من الرحلات القصيرة من مطار اورلي ومناطق اخرى، كما تدعو النقابات إلى الإضراب أيام 17 و 18 و 23 و 24 أبريل الجاري.

وكانت إير فرانس والشركات الأخرى المرتبطة بها وهي "هوب" للطيران الداخلي و شركة "كي ال ام" و "ترانزافيا" للنقل منخفض التكلفة قد نقلت خلال شهر مارس الماضي نحو 8 ملايين راكب وهو ما يمثل زيادة بواقع 4.5 % مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.