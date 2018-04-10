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    الرئيس الأفغاني يحث الجماعات المناهضة على الامتناع عن الأنشطة التخريبية

    09:48 ص الثلاثاء 10 أبريل 2018
    الرئيس الأفغاني يحث الجماعات المناهضة على الامتناع عن الأنشطة التخريبية

    الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني

    كابول - (أ ش أ):

    حث الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني اليوم الثلاثاء، الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على الامتناع عن القيام بالأنشطة التخريبية التي تهدف إلى تدمير بلادهم من أجل الآخرين.

    وقال عبد الغني، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن السلام هو مطلب الأمة الأفغانية وسيتم تحقيقه، موضحا أهمية دور القبائل الأفغانية في عملية المصالحة، داعيًا قادة القبائل إلى التعاون في هذا الصدد.

    وأضاف الرئيس الأفغاني أنه في حال كانت جنسية المسلحين أفغانية، فينبغي عليهم الامتناع عن تدمير بلادهم من أجل الآخرين.

    جاءت تصريحات عبد الغني في الوقت الذي تمتنع فيه حركة "طالبان" عن المشاركة في محادثات سلام مباشرة مع الحكومة الأفغانية وتصر على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

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