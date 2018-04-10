الجيش الهندي يعلن مقتل اثنين من جنوده في إطلاق نار من الجانب الباكستاني

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلن الجيش الهندي اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من جنوده في إطلاق نار من جانب القوات الباكستانية على طول خط المراقبة الذي يفصل إقليم كشمير بين البلدين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن الكولونيل نيتين جوتشي قوله "إن الجنود الباكستانيين استهدفوا مواقع هندية بالمدفعية والأسلحة النارية في قطاع سونديرباني المتاخم لخط المراقبة، وذلك في مخالفة لاتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة بين البلدين عام 2003".

ووصف جوتشي القصف الباكستاني بأنه "غير مبرر وعشوائي"، مشيرا إلى أن الجنود الهنود ردوا بقوة.. فيما لم يرد تعليق من الجانب الباكستاني بشأن هذه الواقعة.

يذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران، شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".