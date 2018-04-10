فرانس فوتبول تختار محمد صلاح للمرة الثالثة لاعب الشهر الأفريقي في أوروبا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية عبر موقعها الرسمي، فوز صلاح بلقب لاعب الشهر الأفريقي في أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بتصدره استفتاء شهر مارس الماضي، الذي أجرته، بنسبة 54%، متفوقا على كل من التونسي وهبي الخزري، لاعب رين الفرنسي، والغيني نابي كيتا نجم وسط لايبزيج الألماني.

وأشارت المجلة إلى أن ما يحققه اللاعب المصري الملقب بالملك صلاح بين جماهير ليفربول، لا حدود له ونجاحه لا يتوقف، حيث تألق الشهر الماضي وسجل 6 أهداف في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، كما يتصدر لائحة هدافي البريميرليج برصيد 29 هدفا.

ولفتت إلى أن محمد صلاح، بات أقرب مخلوق على كوكب الأرض، ينافس الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجمي برشلونة وريال مدريد، كما نجح في قيادة فريقه لتحقيق فوز كبير على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة وقد يطيح بكتيبة بيب جوارديولا من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت أن صلاح بات الأقرب لحصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج هذا الموسم، حيث تتفوق أسهمه على كيفن دي بروين وهاري كين، نجمي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير على الترتيب.