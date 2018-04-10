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    (الحرة): اقتراب بارجة حربية أمريكية من الساحل السوري

    09:35 ص الثلاثاء 10 أبريل 2018
    (الحرة): اقتراب بارجة حربية أمريكية من الساحل السوري

    أرشيفية

    دمشق - (أ ش أ):

    أفادت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء باقتراب بارجة حربية أمريكية من ساحل مدينة طرطوس السورية انطلاقا من ميناء لارنكا القبرصي.

    وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن البارجة الأمريكية تمركزت على بعد 100 كلم من الساحل السوري، لافتة إلي أن طائرات حربية روسية حلقت فوق البارجة أربع مرات على الاقل بطريقة استفزازية.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد أمس /الاثنين/ أنه سيتم اتخاذ "قرارات مهمة" خلال يوم أو يومين بشأن الرد على الهجوم المفترض بأسلحة كيماوية على الغوطة الشرقية، محذرا من أن دمشق ستدفع ثمنا باهظا نظير هذا الهجوم.

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    بارجة حربية أمريكية مدينة طرطوس سوريا ميناء لارنكا القبرصي

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