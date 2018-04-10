مقتل 5 خاطفين مشتبه بهم في تبادل لإطلاق النار في الفلبين

مانيلا -(د ب ا):

أعلنت الشرطة الفلبينية اليوم الثلاثاء أن خمسة خاطفين مشتبه بهم ورجل شرطة قتلوا خلال تبادل إطلاق نار أدى للإفراج عن رجل أعمال مختطف في الفلبين.

وذكر تقرير للشرطة أن رجل الأعمال وأحد المارة وثلاثة رجال شرطة أصيبوا في تبادل إطلاق النار الذي وقع في ضواحي مدينة سان بابلو في إقليم لاجونا، على بعد 70 كيلومترا جنوب مانيلا.

وكان قد جرى اختطاف رجل الأعمال الذي يدعى رونالدو ارجويليز من منزله في إقليم كويزون ليلة أمس الاثنين، وكانت الشرطة تقوم بالتعقب عندما رصدت المشتبه بهم في سان بابلو خلال عملية دفع فدية مقابل الإفراج عن رجل الأعمال.

وقال جلين دوملاو رئيس وحدة مكافحة جرائم الاختطاف بالشرطة الوطنية إن تبادل إطلاق النار بدأ عندما رأى أحد المشتبه بهم رجال الشرطة وأطلق النار.

وأضاف أن المشتبه بهم تنكروا في زي رجال شرطة عندما دخلوا منزل ارجويليز و قاموا بتقييد جميع من داخل المنزل واختطفوا ارجويليز.

وأشار إلى أن المشتبه بهم بعثوا بعد ذلك برسالة لأسرة ارجويليز للمطالبة بفدية.

وقال روردريك ارمامينتو رئيس الشرطة في كويزون إنه هناك اشتباها في أن ارجويليز متورط في تجارة المخدرات.

وأضاف" هو في قائمتنا للأفراد والجماعات التي لها صلة بالمخدرات، عملية الاختطاف بالتأكيد لها صلة بالمخدرات".