43 مجرما ونصف تريليون روبل.. حرب جديدة بين بريطانيا وروسيا

شنت روسيا هجوماً حاداً على بريطانيا لإيوائها مجرمين من موسكو، واستخدام أموالهم غير المشروعة في بناء وتعزيز الاقتصاد الإنجليزي.

وتقدمت روسيا منذ عام 2002 بطلبات للسلطات في المملكة البريطانية المتحدة لتسليم 61 شخصاً من المتهمين والمدانين بجرائم ثابتة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المدعي العام الروسي.

وذكرت أن مقدار الضرر على الاقتصاد الروسي يبلغ نصف تريليون روبل، أي ما يوازي 6 مليار جنيه استرليني، مضيفة أن هذا هو الضرر المباشر، في حين أن الأموال التي نقلوها أكثر من ذلك بكثير.

وتطمح موسكو أن تعيد بريطانيا الأموال إلي روسيا بدلا من دعم موازنتها الاقتصادية.

يذكر أن حالة من التوتر سادت العلاقة بين البلدين عقب عملية اغتيال للجاسوس السابق "سيرجي سكريبال" وهو كولونيل في العسكرية الروسية.