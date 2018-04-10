 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة الزمالك شم النسيم سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

43 مجرما ونصف تريليون روبل.. حرب جديدة بين بريطانيا وروسيا

08:41 ص الثلاثاء 10 أبريل 2018
43 مجرما ونصف تريليون روبل.. حرب جديدة بين بريطانيا وروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

شنت روسيا هجوماً حاداً على بريطانيا لإيوائها مجرمين من موسكو، واستخدام أموالهم غير المشروعة في بناء وتعزيز الاقتصاد الإنجليزي.

وتقدمت روسيا منذ عام 2002 بطلبات للسلطات في المملكة البريطانية المتحدة لتسليم 61 شخصاً من المتهمين والمدانين بجرائم ثابتة، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن المدعي العام الروسي.

وذكرت أن مقدار الضرر على الاقتصاد الروسي يبلغ نصف تريليون روبل، أي ما يوازي 6 مليار جنيه استرليني، مضيفة أن هذا هو الضرر المباشر، في حين أن الأموال التي نقلوها أكثر من ذلك بكثير.

وتطمح موسكو أن تعيد بريطانيا الأموال إلي روسيا بدلا من دعم موازنتها الاقتصادية.

يذكر أن حالة من التوتر سادت العلاقة بين البلدين عقب عملية اغتيال للجاسوس السابق "سيرجي سكريبال" وهو كولونيل في العسكرية الروسية.

بريطانيا روسيا الاقتصاد الإنجليزي المدعي العام الروسي بوتين

الخبر التالى:

مقتل 5 خاطفين مشتبه بهم في تبادل لإطلاق النار في الفلبين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان