الرئيس الصيني يعد بانفتاح الاقتصاد وخفض الرسوم الجمركية على السيارات

بكين -(د ب أ) :

قال الرئيس الصيني شي جين بينج في منتدى بواو الآسيوي الاقتصادي، اليوم الثلاثاء إن الصين ستخفض التعريفات الجمركية على السيارات، وستزيد من انفتاح قطاعها المالي وتعزز حقوق الملكية الفكرية، وذلك على خلفية نزاع تجاري مع الولايات المتحدة.

وأضاف شي في الاجتماع الدولي السنوي : "أبواب الصين المفتوحة لن تغلق. ستفتح فقط على نطاق أوسع".

وقال شي إن الصين "ستوسع بشكل كبير من الوصول إلى الأسواق" لقطاعاتها المصرفية والأوراق المالية والتأمين.

وستزيد الصين التعاون مع الأسواق المالية الأجنبية، فضلاً عن تخفيض التعريفات على العديد من المنتجات بما في ذلك السيارات.

كما يهدف ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى خلق بيئة استثمار أكثر جاذبية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية - الأسس التي استندت الولايات المتحدة عليها في اقتراح فرض تعريفات عقابية على الواردات الصينية.

ولم يشر شي إلى النزاع التجاري مع الولايات المتحدة ، لكنه قال إن العالم يشهد "اتجاهاً ساحقاً نحو الانفتاح".

وقال شي :"إن عقلية الحرب الباردة وعقلية الخاسر الصفري تبدو في غير محلها"، مضيفا أن "العولمة الاقتصادية هي اتجاه لا رجعة فيه لعصرنا".

وتصاعدت حدة الخلافات التجارية بين العملاقين الاقتصاديين الأسبوع الماضي عندما أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة بقيمة 50 مليار دولار ردا على نفس قيمة الواردات الصينية التي وعدت بها واشنطن لفرض رسوم عليها.

وتفاقم النزاع، الذي أضر بالأسواق المالية، عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعريفات إضافية على سلع صينية بقيمة 100 مليار دولار. وردت بكين بأنها ستحارب "الحمائية الأمريكية الأحادية بأي ثمن".

ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بلغ متوسط التعريفات في الصين في عام 2017 نسبة 10% ، في حين كانت التعريفات الأمريكية 4ر3% و 5 % للاتحاد الأوروبي.