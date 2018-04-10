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إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات ألمانية رئيسية بسبب إضراب عام

08:34 ص الثلاثاء 10 أبريل 2018
إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات ألمانية رئيسية بسبب إضراب عام

فرانكفورت- (د ب أ) :

ألغيت عدة مئات من الرحلات الجوية من المطارات الألمانية الرئيسية اليوم الثلاثاء على خلفية إضراب للقطاع العام.

وسيتأثر حوالي 90 ألف راكب بهذا الإلغاء. فبدلاً من ألف و600 رحلة إلى المطارات في فرانكفورت وميونخ وكولونيا وبريمن ، ستنطلق 800 رحلة فقط، وفقاً لبيان لشركة لوفتهانزا. كما تم إلغاء 58 رحلة طيران عابرة للقارات.

وقالت نقابة العمال فيردي إن موظفي الحركة الأرضية ودعم العملاء وبعض خدمات إطفاء الحريق في المطار سيتأثرون بالإضراب الذي يجري لمدة يوم واحد.

وسيؤثر الإضراب التحذيري على النقل المحلي ، وحمامات السباحة العامة ، ورعاية الأطفال والخدمات القانونية.

وانتقدت رئيسة شؤون الموظفين في لوفتهانزا بيتينا فولكينز تصاعد الخلاف حول رواتب القطاع العام، مشيرة إلى أن شركة الطيران نفسها لم تكن متورطة في النزاع.

وتسعى النقابات للحصول على زيادات في الأجور بنسبة 6% لحوالي 3ر2 مليون عامل في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

الرحلات الجوية إضراب عام مطارات ألمانية

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