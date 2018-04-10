تعرف على المنشآت السورية التي قد تستهدفها ضربة أمريكية متوقعة

(مصراوي):

أفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار للبيت الأبيض خلال 48 ساعة مقبلة، بشأن استخدام الغازات السامة في سوريا، فيما أعلنت "نيكي هالي" سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة أن الولايات ستتحرك سواء استجابت الأمم المتحدة أم لم تستجب.

وقال مسؤولون أمريكيون إن خطة التحرك العسكري قيد الإعداد، بينما أكد خبراء أن بريطانيا وفرنسا وربما دولاً من الشرق الأوسط ستكون ضمن حلف عسكريًا للتدخل في سوريا، بعد استخدام الغازات الكيماوية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "رويترز".

وتوقع الخبراء أن تركز الضربات على منشآت عسكرية مرتبطة بما تناولته التقارير السابقة وتم استخدامها في إطلاق الأسلحة الكيماوية في سوريا، لتشمل قاعدة الضمير الجوية، والتي تحوي الطائرات المروحية للجيش السوري، من طراز مي _ 8 والتي تم استخدامها في الغارات على "دوما".

وتتضمن خطط الهجوم الأمريكية المحتملة، ضرب قاعدة حميم الجوية في شمال غرب سوريا، والتي ذكرها البيت الأبيض في بيانه الذي جاء في الرابع من مارس الماضي، معتبرًا أنها نقطة انطلاق القصف للطائرات العسكرية الروسية في دمشق والغوطة الشرقية.

وفي السياق ذاته بحث ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصالات هاتفية على مدار يومين متتاليين ضرورة أن يكون هناك رداً دوليا حازما تجاه الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا، حسبما أعلن قصر الاليزيه.​