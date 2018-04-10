كيف استعد "مارك زوكربيرج" للهروب من استجواب الكونجرس؟

صور.. هذا ما حدث بسبب انذار كاذب في متجر بريطاني

كتب - محمود علي:

ظهر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لـ"فيس بوك"، في حراسة مشددة أثناء توجهه للشهادة أمام الكونجرس، والتي أبدى خلالها اعتذاره لعدم قيام شركته باللازم لتأمين معلومات المستخدمين وتعريضها للخطر.

ومن المقرر عقد استجواب لمارك على مدار يومين في الثلاثاء والأربعاء، حول كيفية جمع ملايين المستخدمين لبياناتهم عن طريق ملء الاستبيانات التي وصلت إلى كامبريدج أناليتيكا، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت الصحيفة عن أن مارك عقد اجتماعات مغلقة في مكاتب قيادات حزبية من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس قبل الاستجواب، محاولاً كسب بعض التأييدات من المشرعين قبل الاجتماع للاستجواب في فضيحة الخصوصية لموقع "فيس بوك" بحسب الصحيفة.

أما عن استعداد مارك للمراوغة من الاستجوابات في الكونجرس فقد تلقى تدريبات على يد فريق من الخبراء، منهم مساعدة للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، حول كيفية التعامل مع النواب الذين ينتظرون الفرصة لمحاصرته أو ضرب ممارسات "فيس بوك" في مقتل، طبقًا لما نشرته صحيفة "نيو يورك تايمز" الأمريكية.

وأوضحت أنه احتفظ بفريق من أفضل المحامين والمستشارين، مؤكدة أن مؤسس "فيس بوك" كون حملة إعلامية لتحسين صورته قبل الاستجواب لإظهاره متواضعًا. ​