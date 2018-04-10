ترامب يصف تحقيق مولر بأنه "عار"

واشنطن (د ب أ) -

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين التحقيق الذي يجريه روبرت مولر في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية بأنه "عار".

جاء تعليق ترامب في رد على سؤال لأحد الصحفيين في واشنطن حول سبب عدم إقالته مولر.

وقال ترامب: "أعتقد أن ما يحدث عار. وسنرى ما سيجري".

وألمح ترامب إلى الجرائم "على الجانب الآخر" ، التي قال إنها لم يتم التطرق إليها ، "بما في ذلك 33 ألف رسالة بريد إلكتروني محذوفة" في إشارة إلى المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون واستخدامها خادم بريد إلكتروني الخاص حينما كانت وزيرة للخارجية.