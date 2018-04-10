أهم التصريحات في 24 ساعة: "فيل ضخم" يدهس مصداقية مجلس الأمن

إعداد – محمد الصباغ:

وصف ممثل سوريا بمجلس الأمن بشار الجعفري دعوة دول غربية لجلسات تلو الأخرى بمجلس الأمن يريدون بها توريط المجلس بناء على معلومات مفبركة، وصرحت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هالي أن الشر المطلق للأسلحة الكيماوية قد يصبح طبيعة حال عدم تحرك المجتمع الدولي، واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن روسيا وحدها لديها القدرة والدافع لتسميم سكريبال.