الحريري ينشر صورة "سيلفي" تجمعه بمحمد بن سلمان وملك المغرب

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قام رئيس الحكومة اللبناني سعد الدين الحريري، الاثنين، بنشر صورة على حسابه الرسمي، والتي تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والعاهل المغربي محمد السادس في العاصمة الفرنسية باريس.

وتعليقًا على الصورة، كتب الحريري، على تويتر: "لا تعليق".

ويواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته الرسمية إلى فرنسا، حيث التقى اليوم رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في قصر ماتينيون.

كما استقبل عدداً من الشخصيات السياسية الفرنسية على أن يستقبله مساءَ غدٍ الثلاثاء في قصر الإليزيه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيقيم على شرفه عشاءً رسمياً تجري على هامشه محادثات حول "شراكة استراتيجية جديدة" بين البلدين.